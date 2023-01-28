Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России сбили в небе над Донецкой народной республикой украинский истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», – сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Луганской народной республике, Харьковской области и Запорожской областях.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Воздушно-космические силы и средства ПВО РФ уничтожили два украинских самолета Су-25 в Донецкой народной республике. Один из самолетов был сбит российским истребителем в районе населенного пункта Андреевка, второй – системами ПВО в городе Угледар.