Российские военные поразили 86 подразделений ВСУ в 124 районах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России поразили за прошедшие сутки 86 подразделений украинской армии в 124 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах», – рассказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, на Купянском направлении российские силы нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины, уничтожив до 25 человек, на Краснолиманском направлении – трем бригадам противника, потери которых составили в обще сложности 50 военнослужащих.

Кроме того, сообщил Конашенков, на Донецком направлении российскими войсками были заняты более выгодные рубежи и позиции и уничтожены более 30 солдат ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли противнику огневое поражение, ликвидировав до 70 человек и уничтожив два склада ВСУ с боеприпасами и бронетехникой.

Напомним, накануне на Запорожском направлении российские танкисты уничтожили два опорных пункта ВСУ.