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НовостиПолитика28 января 2023 12:54

Медведев предупредил Запад, что третья мировая начнётся не на танках или истребителях

Зампред Совбеза России Медведев сообщил, что поставки вооружения Украине не помогут предотвратить третью мировую войну
Владимир РОМАНЕНКО
Зампред Совбеза России Медведев сообщил, что поставки вооружения Украине не помогут предотвратить третью мировую войну

Зампред Совбеза России Медведев сообщил, что поставки вооружения Украине не помогут предотвратить третью мировую войну

Фото: REUTERS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху", - пишет Медведев.

По его мнению, ускорение поставок вооружения НАТО Украине не приведет ни к чему, и не поможет "предотвратить экспансию России и опять же мировую войну". Медведев подчеркнул, что считает слова итальянского политика о поставках оружия Украине для предотвращения третьей мировой "чудаческими".

Напомним, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война "началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве". Он также считает, что избежать такой ситуации можно, если "не допустить их прибытия".