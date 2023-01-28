Медведев предупредил Запад, что третья мировая начнётся не на танках или истребителях

Зампред Совбеза России Медведев сообщил, что поставки вооружения Украине не помогут предотвратить третью мировую войну Фото: REUTERS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху", - пишет Медведев.

По его мнению, ускорение поставок вооружения НАТО Украине не приведет ни к чему, и не поможет "предотвратить экспансию России и опять же мировую войну". Медведев подчеркнул, что считает слова итальянского политика о поставках оружия Украине для предотвращения третьей мировой "чудаческими".

Напомним, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война "началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве". Он также считает, что избежать такой ситуации можно, если "не допустить их прибытия".