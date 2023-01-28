Российские войска уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 50 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США», – рассказал он в ходе брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, российские оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия группировки войск «Центр» нанесла поражение подразделениям 103 бригады территориальной обороны, 25 воздушно-десантной и 95 десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины. Эти подразделения располагались в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 в Минобороны РФ сообщили, что российским войскам удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 30 украинских бойцов, также ВС России ликвидировали систему М777.