Захарова назвала лицемерием стремление США перевести содержание беженцев в частные хозяйства

Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала слова госсекретаря США Энтони Блинкен о запуске инициативы Welcome Corps лицемерием Фото: с личной страницы в соцсети.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова госсекретаря США Энтони Блинкен о запуске инициативы Welcome Corps, согласно которой нагрузка расселения беженцев переходит на частные домохозяйства, лицемерием.

"Что это за «государственно-частное партнёрство» вообще? Перекладывать финансовые обязательства в частные руки – обычно это удел failed states, не способных обеспечить нормальное функционирование госаппарата, удовлетворение социальных нужд и гуманитарное администрирование", - пишет Захарова в своем телеграм-канале.

По ее мнению, беженцы из Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана и Украины покинули свои дома и из-за междоусобных конфликтов, а "американский политистеблишмент не нашёл ничего лучше, чем предложить своим же гражданам оплатить пребывание беженцев в Штатах".

Она подчеркнула, что США обязаны обеспечивать из бюджета страны беженцев, а не возлагать это бремя на своих граждан. Она считает, что в бюджете Штатов достаточного средств для обеспечения мигрантов жильем.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что наплыв мигрантов стал тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена, сделанное в отношении Соединенных Штатов.

Как заявил Карлсон, мигранты знают, что при администрации Байдена, их пропустят в случае, если они смогут вступить на американскую землю. Репортер назвал такое отношение к мигрантам "тягчайшим преступлением, когда-либо совершенным против" Соединенных Штатов.