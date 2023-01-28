Премьер Венгрии Орбан осудил Германию за решение отправить танки Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: соцсети

Решение о передаче Украине танков Leopard 2 приближает Германию к непосредственному участию в конфликте с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Все началось с того, что немцы заявили, что они готовы прислать каски, говоря, что они не пошлют летальное оружие, потому что это означало бы участие в конфликте. Теперь дело дошло до танков, и они уже говорят о самолетах. Если вы с самого начала не займете четкую позицию и не определите, какое ваше отношение к конфликту, вы будете втянуты в него», – написал политик в Facebook*.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ направят Украине 14 танков Leopard. Танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard Украине.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской