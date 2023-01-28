ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре ЛНР, погибли 14 человек Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины утром 28 января нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек, сообщает Министерство обороны России.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, украинские войска ударили по медучреждению из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этой больнице гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим, отмечается в сообщении.

Российское военное ведомство назвало удар по больнице Новоайдара тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные за планирование и осуществление обстрела будут найдены и понесут ответственность, заверили в Минобороны.

Напомним, в начале января 2023 Вооруженные силы Украины нанесли удар по больнице в городе Токмак Запорожской области.