ВСУ обстреляли больницу в городе Токмак в Запорожской области

Украинские военные ударили по больнице в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в городе Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

По словам источника, обстрел совершен ночью – около 4 часов по московскому времени.

"Киевский режим продолжает совершать террористические действия против мирного населения, нанося целенаправленные удары по гражданским медицинским учреждениям, где находятся наши больные мирные жители", - уточнил силовик.

По его словам, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский Следственный комитет расследует факты обстрела украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов на территории ДНР, в результате которых мирные жители были ранены, а также повреждены здания.

Напомним, в декабре врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS составило 10 человек, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще двое местных жителей погибли.