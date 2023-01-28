В Германии растет недовольство главой МИД Бербок после ее слов о «войне с Россией» Фото: REUTERS

В Германии все больше жителей требуют отставки министра иностранных дел Анналены Бербок после ее заявлений о «войне с Россией», сообщают австрийские СМИ.

Как отмечает таблоид Exxpress.at, после того, призыв главы МИД ФРГ к западным союзникам объединиться, чтобы «вести войну против России», является доказательством того, что Германия и страны Евросоюза непосредственно участвуют в конфликте на Украине. Заявление Бербок вызвало волну недовольства среди жителей ФРГ, сказано в сообщении.

В то же время с критикой Бербок выступили и некоторые германские политики, в частности генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер. По его мнению, слова главы МИД ФРГ несут «огромный риск для безопасности страны», поскольку она фактически призывает ввязаться в конфликт на Украине.

Напомним, во вторник, 24 января, глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания в Страсбурге заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины.