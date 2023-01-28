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НовостиПолитика28 января 2023 15:15

ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области

Пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области

ВСУ обстреляли из артиллерии больницу в Новой Каховке Херсонской области

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украине обстреляли из артиллерийского вооружения больницу в Новой Каховке Херсонской области. Как сообщили в экстренных службах региона, в результате обстрела есть разрушения.

«14:50 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации», – рассказал представитель экстренных служб.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 января Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

Украинские войска ударили по медучреждению из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этой больнице гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим, отмечается в сообщении.