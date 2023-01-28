Депутат Морозов призвал усилить «болезненность» ударов России после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

В Госдуме призвали усилить «болезненность» ударов России после обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре Фото: кадр из видео

Военное командование России должно увеличить «болезненность» ударов по объектам Украины после того, как украинские военные обсреляли больницу в Новоайдаре Луганской народной республики, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

«Ответ один? и его разделяют все мои соотечественники: болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена!» – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению Морозова, «важным делом» спецслужб и Вооруженных сил России должно стать «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы». В их числе он назвал высшее политическое руководство Украины.

Как писал сайт KP.RU, утром 28 января ВСУ нанесли ракетный удар по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики, в результате которого погибли 14 человек. Еще 24 человека получили ранения.

Украинские войска ударили по медучреждению из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этой больнице гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.