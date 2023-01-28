Арестович считает нарушением конституции запрет русского языка в Киево-Могилянской академии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии является нарушением конституции, считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Могилянка» запретила использовать русский язык в своих университетских практиках. Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос: а что делать, когда эта свобода нарушает конституцию Украины, а именно статью 10 и с десяток нормативных актов международного права, включая законы Евросоюза, куда мы так стремимся», – написал он в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, на территории Национального университета «Киево-Могилянская академия» теперь полностью запрещено любое общение на русском языке. Поправка об этом внесена в правила внутреннего распорядка академии.

Еще при основании этой академии русский язык там был фактически запрещен. Преподавание разрешалось только на украинском и на английском языках. Теперь же русский язык запрещен не только во время лекций и семинаров, на собраниях и каких-либо мероприятиях, но и даже в межличностном общении студентов на переменах и в перерывах.