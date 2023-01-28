США хотят расширить обучение военных ВСУ для изменения динамики боевых действий Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены расширить обучение военных Вооруженных сил Украины, чтобы изменить динамику боевых действий, считают американские аналитик.

Как пишет газета The New York Times, эксперты пришли к выводу, что бои на Украине в этом году могут зайти в тупик, а конфликт заморожен. Это, отмечается в статье, сыграет на руку России, поэтому США и их союзники начали активное обсуждение способов изменения динамики боевых действий в пользу Украины.

Для достижения этих целей США и странам НАТО необходимо нарастить поставки вооружений, а также расширить обучение украинских военных, заявили аналитики. По их мнению, это позволит ВСУ «использовать всю новую военную технику в связке». Как полагают эксперты, США должны провести «экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается месяцами, если не годами тренировок».

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли анонсировал подготовку новобранцев ВСУ в Европе для «крупного наступления».