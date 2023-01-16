Генерал ВС США Милли анонсировал подготовку новобранцев ВСУ в Европе для "крупного наступления"

Около 500 украинских военных пройдут подготовку в Германии Фото: REUTERS

Новобранцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут подготовку в Европе, чтобы участвовать в "крупном наступлении". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов генерал Марк Милли в интервью The Washington Post.

По его словам, обучение бойцов займет от пяти до восьми недель. В процессе задействуют 500 украинских военнослужащих, добавил американский генерал. Они уже прибыли на полигон Графенвер в Германии, утверждает Милли.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что военнослужащие армии США с 15 января 2023 года официально начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. В частности, стартовали занятия по боевой подготовке и навыкам обращения с поставляемой Киеву Западом военной техникой.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США начнут обучение ВСУ по использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на базе в штате Оклахома. Военные США рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 военных Украины к применению и обслуживанию комплексов Patriot.

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