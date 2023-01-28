Подполковник США Дэвис считает, что Путин загнал Байдена и Зеленского в тупик на Украине Фото: REUTERS

Руководство России загнало президентов Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в тупик, считает подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Как заявил офицер в статье для 19Fortyfive, если США решат вооружать Украину всеми имеющимися средствами и идти на эскалацию конфликта, то это обязательно выльется в ядерную войну. Если же Байден откажется от интенсификации поставок вооружения, тогда Зеленский окажется в безвыходной ситуации, которая буквально «обескровит Украину и ее народ, а ее территорию сделает похожей на лунный пейзаж», пишет подполковник.

По мнению Дэвиса, единственное правильное решение, которое может принять Вашингтон, – это завершить конфликт и заключить соглашение на взаимовыгодных условиях, но при этом не создав предпосылок к новой мировой войне.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 26 января, США приняли решение о поставке Укракне 31 танка Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.