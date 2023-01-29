Министр национальной безопасности Израиля предложил ввести смертную казнь для террористов

В Израиле предложили ввести смертную казнь за терроризм и упростить процедуру получения права на ношение оружия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Израиле могут ввести смертную казнь за преступления, относящиеся к категории террористических актов. Такое предложение внес министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир. Министр также предложил упростить процедуру получения прав на ношение оружия для жителей Израиля.

«Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя», - сказал израильский министр.

Бен Гвир сделал такие предложения после ряда произошедших в стране терактов. Как ранее сообщал сайт KP.RU, 27 января в синагоге в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Сообщалось, что террорист начал стрелять в выходящих из синагоги людей. Погибли 8 человек, пострадали 10. Позднее, в субботу 29 января, террорист ранил отца и сына в центре Иерусалима. Сообщалось, что нападавший – палестинский подросток.

Введение смертной казни для террористов в Израиле обсуждается уже не первый год. Так, в 2017 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил ввести в стране смертную казнь для террористов.

Тем временем смертную казнь за покушение на акт терроризма ввели в Уголовный кодекс Белоруссии.