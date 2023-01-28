Взрыв случился на границе Мексики с США Фото: REUTERS

На границе Мексики с Соединенными Штатами произошел сильный взрыв.

Как передает News.ru, в результате инцидента начался сильный пожар. Столб дыма был заснят пассажирами летящего самолета. По предварительной информации, взрыв случился в Тихуане неподалеку от одного из заводов. Причины инцидента пока неизвестны.

Панее американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвали хаос в Мексике единственным конфликтом, который реально угрожает американцам.

По мнению Макгрегора Вашингтон подпитывает украинский конфликт вместо того, чтобы решать вопрос с Мехико, поскольку не видит в этом финансовой выгоды. Он считает, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы».

Напомним, после задержания знаменитого наркобарона Овидио Гусмана Лопес на улицах Мексики начались перестрелки. Были угнаны 250 автомобилей, подбиты два вертолета и самолет, погибли и пострадали десятки человек.