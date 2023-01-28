Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 января 2023 17:29

Взрыв случился на границе Мексики с США

В результате инцидента начался сильный пожар
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Взрыв случился на границе Мексики с США

Взрыв случился на границе Мексики с США

Фото: REUTERS

На границе Мексики с Соединенными Штатами произошел сильный взрыв.

Как передает News.ru, в результате инцидента начался сильный пожар. Столб дыма был заснят пассажирами летящего самолета. По предварительной информации, взрыв случился в Тихуане неподалеку от одного из заводов. Причины инцидента пока неизвестны.

Панее американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвали хаос в Мексике единственным конфликтом, который реально угрожает американцам.

По мнению Макгрегора Вашингтон подпитывает украинский конфликт вместо того, чтобы решать вопрос с Мехико, поскольку не видит в этом финансовой выгоды. Он считает, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы».

Напомним, после задержания знаменитого наркобарона Овидио Гусмана Лопес на улицах Мексики начались перестрелки. Были угнаны 250 автомобилей, подбиты два вертолета и самолет, погибли и пострадали десятки человек.