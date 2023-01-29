Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, которая привела мир на край Третьей мировой войны

Байден привел мир на край Третьей мировой войны, заявил Трамп. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности. Об этом Трамп сказал в субботу 28 января во время выступления на мероприятии Республиканской партии в Южной Каролине. Трансляция выступления доступна здесь.

«Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны», - сказал Трамп.

Политик пообещал «вернуть мир через силу», если он победит на президентских выборах в США в 2024 году.

Также Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в попустительстве разоряющим страну коррумпированным политикам.

Напомним, Трамп неоднократно выступал против Байдена и политики его администрации.

Ранее Трамп заявил, что администрация США во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом довела страну до худших времен.

Также Трамп заявил, что Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден.