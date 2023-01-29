Трамп обвинил Байдена в некомпетентности, которая привела мир на край Третьей мировой войны

Байден привел мир на край Третьей мировой войны, заявил Трамп.
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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в некомпетентности. Об этом Трамп сказал в субботу 28 января во время выступления на мероприятии Республиканской партии в Южной Каролине. Трансляция выступления доступна здесь.
«Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привел нас на край Третьей мировой войны», - сказал Трамп.
Политик пообещал «вернуть мир через силу», если он победит на президентских выборах в США в 2024 году.
Также Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в попустительстве разоряющим страну коррумпированным политикам.
Напомним, Трамп неоднократно выступал против Байдена и политики его администрации.
Ранее Трамп заявил, что администрация США во главе с нынешним американским лидером Джо Байденом довела страну до худших времен.
Также Трамп заявил, что Америка еще не видела столь плохого президента, каким является Байден.