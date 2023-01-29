Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

На правом берегу Днепра в Херсонской области российским артиллеристам удалось обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВС РФ также ликвидировали станцию контрбатарейной борьбы. Об этом журналистам рассказал представитель экстренных служб региона.

- Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Чернобаевка уничтожен склад ВСУ с боеприпасами ...восемь украинских бойцов ликвидированы, четверо ранены и три единицы автомобильной техники уничтожены , - рассказал он ТАСС.

Также российские силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы РЛС AN TPQ 36.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили более 50 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Там же они уничтожили две боевые бронемашины и одну артсистема М-777 американского производства.

А до этого в Минобороны РФ сообщали, что российским войскам удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 30 украинских бойцов.