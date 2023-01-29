Всем областям Украины сократили нормы потребления электроэнергии из-за проблем с блоком ТЭС Фото: REUTERS

Энергетическая система Украины испытывает значительный дефицит мощности, в связи с чем в воскресенье, 29 января, во всех областях страны сокращены нормы потребления электроэнергии. Об этом заявили в компании "Укрэнерго".

- Дефицит в энергосистеме все еще значителен ... Всем облэнерго доведено несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток, - сказано в Telegram-канале предприятия. Ограничения в подаче электроэнергии связаны с ремонтом одного из блоков ТЭС.

В "Укрэнерго" также добавили, что текущий объем генерации работающих электростанций не покрывает уровень потребления.

Ране сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии вводились в Одесской области. Тогда власти информировали граждан, что графики аварийных отключений, которые введены до этого, временно не действуют.

А в начале января председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня.