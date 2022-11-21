Экстренные отключения электроэнергии вводят в Одесской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстренные отключения электроэнергии вводят в Одесской области. Об этом в понедельник, 21 ноября 2022 года, заявили в пресс-службе компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе вводятся экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые введены ранее, пока не действуют», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В минувшие воскресенье, 20 ноября, в Национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что плановые веерные отключения электроэнергии во всех украинских регионах продолжатся 21 ноября.

Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, во всех украинских областях вновь объявили воздушную тревогу, а позже сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске. Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе, а заместитель руководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сказал о том, о были зарегистрированы повреждения двух объектов критической инфраструктуры в Днепропетровске в результате ракетного удара.