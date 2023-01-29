МИД РФ назвал военными преступлениями обстрелы ВСУ больниц в Новоайдаре и Новой Каховке

МИД РФ уверен, что организаторы и исполнители ударов по больницам понесут неотвратимое наказание Фото: REUTERS

Обстрелы больниц в Новоайдаре и Новой Каховке Вооруженными силами Украины (ВСУ), в результате которых погибли 14 человек, является военными преступлениями, и они не останутся безнаказанными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) России, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломаты напомнили, что удары наносились из американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинскими войсками, которые получают разведывательную информацию из США.

"Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев", - заключили в МИД РФ, добавив, что организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что военные преступления Киева вновь остались без реакции со стороны США, НАТО и международных правозащитных организаций, что говорит о двойных стандартах.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Новоайдаре со стороны украинских боевиков. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 человека, в том числе персонал и пациенты медицинского учреждения.

На этом фоне депутат Госдумы Олег Морозов призвал военное командование России увеличить "болезненность" ударов по украинским объектам инфраструктуры. По его мнению, "важным делом" спецслужб и Вооруженных сил России должно стать "уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы". В их числе он назвал высшее политическое руководство Украины.