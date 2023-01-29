Российская группировка "Восток" продолжает наступление на Южно-донецком и Запорожском направлениях Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения группировки войск "Восток", участвующие в спецоперации, продолжают наступательные действия по нескольким направлениям.

Как сообщили в Минобороны РФ, они нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко в ДНР и Дорожнянка Запорожской области.

- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия, - говорится в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.

Также за минувшие сутки российским силам удалось перехватить 16 реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в районах Марьинки, Горловки, Златоустовки, Иловайска в ДНР и в Чаплинке Херсонской области.

А накануне советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что подразделения Вооруженных сил России заняли позиции в районе дачных поселков на окраине Угледара. Он также рассказывал, что украинские войска стягивали к Угледару силы из-под Артемовска.