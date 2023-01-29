На Западе признали неудобную правду: время поможет России победить в украинском конфликте Фото: REUTERS

Ряд западных чиновников полагают, что в ситуации, которая разворачивается вокруг Украины, время на стороне России. Об этом говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

В материале отмечается, что в 2022 году на Западе считали, что чем дольше будут длится боестолкновения, тем больше шансов у Киева одержать победу. Однако позже они поняли, что со временем уверенность в достоверности такой позиции достаточно ослабла, пишет издание.

Сейчас иностранные чиновники опасаются, что российская сторона может "одержать верх" в любом затяжном конфликте "на истощение". С этим и связано решение об увеличении объемов помощи для Киева.

До этого американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Запад намеренно растягивает сроки поставок натовской техники Украине. Эксперт считает, что это позволяет альянсу создать видимость поддержки киевских властей.