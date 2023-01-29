Американский офицер Риттер: НАТО имитирует поддержку Украины

Американский офицер Риттер: имитирует поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Запад намеренно растягивает сроки поставок натовской техники Украине. Своим мнением по этому поводу он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт считает, что это позволяет альянсу создать видимость поддержки киевских властей.

- НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. Другие - только делают вид, что участвуют (в поставках). Но самое главное, ... что никто из них не верит, что Украина может выиграть, - рассказал военный.

Риттер также добавил, что поставки будут осуществлять постепенно.

- То есть, обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, а ВСУ не получат должной подготовки для его использования. ... Есть и определенные логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины, - убежден Риттер.

Ранее полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин заявлял, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет.

Также 29 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в настоящий полигон США и стран НАТО. Он отметил, что на территории страны Запад испытывают не только свое оружие, но и "обкатывают" новых способы ведения боевых действий. Политик также заметил, что украинцы используются "как расходный материал".