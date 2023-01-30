Премьер Шмыгаль раскрыл "амбициозный план" Украины по вступлению в Евросоюз

Денис Шмыгаль Фото: REUTERS

Украина имеет "амбициозный план" по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет", - уточнил Шмыгаль.

По его словам, украинские власти рассчитывают, что предварительные переговоры по данному вопросу могут пройти уже в 2023 году.

Газета при этом отмечает, что прогноз Киева по срокам вступления "никто в Европейском союзе не считает реалистичным".

Напомним, депутат Верховной рады Лариса Билозир в начале января сообщила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз перенесли с осени на весну нынешнего года. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина-ЕС, где будут обсуждаться планы на 2023-й.

Как писал сайт KP.RU, в декабре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.

По его словам, современное цивилизованное государство в ЕС не нужно, а вот территорию с какими-никакими ресурсами, но с в разы (если не на порядок) уменьшившимся населением там принять готовы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футуролог рассказал, чего ждать России в 2023 году (подробнее)