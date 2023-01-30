Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозах» Путина ракетами Фото: REUTERS

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетами в телефонной беседе, являются ложью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что сказал господин Джонсон, – это неправда, точнее это ложь», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Песков допустил, что экс-премьер Великобритании мог солгать сознательно или просто не понял, о чем ему говорил российский президент.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января 2023, рассказал о подробностях своего разговора Путиным накануне начала спецоперации на Украине.

Бывший британский премьер назвал разговор с президентом РФ «экстраординарным». По словам Джонсона, он пытался предостеречь российского президента от начала спецоперации, заявляя о введении в этом случае западных санкций против России.