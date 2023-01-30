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НовостиПолитика30 января 2023 10:06

Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозах» Путина ракетами

Экс-премьер Британии мог солгать сознательно или не понял, о чем ему говорил Путин, допустил представитель Кремля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозах» Путина ракетами

Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозах» Путина ракетами

Фото: REUTERS

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетами в телефонной беседе, являются ложью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что сказал господин Джонсон, – это неправда, точнее это ложь», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Песков допустил, что экс-премьер Великобритании мог солгать сознательно или просто не понял, о чем ему говорил российский президент.

Напомним, ранее Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января 2023, рассказал о подробностях своего разговора Путиным накануне начала спецоперации на Украине.

Бывший британский премьер назвал разговор с президентом РФ «экстраординарным». По словам Джонсона, он пытался предостеречь российского президента от начала спецоперации, заявляя о введении в этом случае западных санкций против России.