Джонсон рассказал, о чем разговаривал с Путиным накануне начала спецоперации. Фото: REUTERS

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в трехсерийном документальном фильме, первая часть которого выйдет в эфир 30 января, рассказал о подробностях своего разговора с российским президентом Владимиром Путиным накануне начала СВО. Об этом Джонсон рассказывает издание Daily Mail.

Бывший британский премьер назвал разговор с Путиным «экстраординарным». По словам Джонсона, он пытался предостеречь российского президента от начала спецоперации, заявляя о введении в этом случае западных санкций против России.

Напомним, пресс-служба Кремля сообщала, что в телефонном разговоре 2 февраля 2022 года Джонсон и Путин обсуждали ситуацию на Украине и требования России предоставить гарантии безопасности от НАТО. Путин в который раз напомнил о «саботаже» Киевом выполнения минских соглашений.

Тем временем американский конгрессмен Марджори Тэйлор Грин отметила, что несмотря на западные санкции, Россия продемонстрировала всему миру опыт процветания без «американской дружбы» и доллара и предположила, что после окончания СВО доллар может перестать играть роль мировой валюты.

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