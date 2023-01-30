Минобороны России обеспечит добровольцев оружием, техникой и медпомощью

Добровольцы будут обеспечены в равной степени с формированиями ВС России, говорится в приказе Минобороны РФ Фото: REUTERS

Минобороны РФ возьмет ответственность за обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой, продовольствием и медицинской помощью. Информацию об этом подтверждает проект приказа главы оборонного ведомства Сергея Шойгу на портале правовой информации.

"Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", - говорится в тексте документа.

Согласно проекту приказа, добровольцы будут обеспечены в равной степени с формированиями ВС России. Форму и "вещевое имущество" им предоставят воинские части по месту прописки.

Порядок обеспечения бойцов-добровольцев подробно изложены в приложениях к приказу. Там же уточняется, что инвентарное имущество подлежит возврату на вещевой склад воинской части.

"Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС", - поясняется в приложений к проекту документа.

Медпомощь добровольцам оказывается в военно-медицинских учреждениях, частях и организациях. Предполагается, что в случае необходимости эвакуация добровольцев будет происходить с помощью самолетов и вертолетов ВКС.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке предоставления социальных выплат призванным по мобилизации россиянам. Ежемесячные выплаты будут происходить со дня назначения мобилизованных на воинскую должность до дня освобождения включительно, уточняется в приложении.