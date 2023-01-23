Шойгу утвердил порядок социальных выплат мобилизованным россиянам

Выплаты будут поступать со дня назначения мобилизованного на должность до дня снятия с нее Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке предоставления социальных выплат призванным по мобилизации россиянам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Ежемесячные выплаты будут происходить со дня назначения мобилизованных на воинскую должность до дня освобождения включительно, уточняется в приложении.

После заключения контракта выплаты производятся "до дня его вступления в силу". Размер социальной выплаты календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение месяца. Соцвыплаты осуществляются одновременно с платой довольствия за месяц, а в декабре до 25 числа.

Напомним, Государственная дума приняла законопроект, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов выплаты мобилизованным.

Согласно документу, НДФЛ не будут облагаться выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в военной спецоперации на Украине, а также членам их семей.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.