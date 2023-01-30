Песков оценил перспективы развития экономики России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перспективы экономического развития России "абсолютно положительные", страна успешно противостоит санкциям Запада и справилась с последствиями пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 30 января 2023 года.

По его словам, правительству РФ удалось найти выход из трудного положения, и теперь экономика государства выходит на "траекторию потенциального роста".

"Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике во вторник, 17 января, дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны.

По словам российского лидера, некоторые другие отрасли за 2022 год не только не сократили свои тенденции развития, но несмотря на "беспрецедентное внешнее давление" напротив "даже нарастили объемы", создавая новые рабочие места.