Путин поручил поддерживать положительную тенденцию развития экономики России в 2023 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике во вторник, 17 января, дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.

«Наша задача - поддержать, закрепить положительную тенденцию. Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК», - сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам.

Как отметил Путин, некоторые другие отрасли за 2022 год не только не сократили свои тенденции развития, но несмотря на «беспрецедентное внешнее давление» напротив «даже нарастили объемы», создавая новые рабочие места.

Напомним, ранее Путин заявил, что инфляция в России может снизиться с 11,9% до примерно 5% по итогам первого квартала 2023 года, а также глава государства назвал ситуацию в российской экономике стабильной