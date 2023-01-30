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НовостиВ мире30 января 2023 15:23

Шесть стран Евросоюза пожаловались на серьезные трудности из-за дешевого зерна с Украины

В ЕС предложили организовать маршруты поставок с Украины так, чтобы продукция оттуда шла транзитом в нуждающиеся страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шесть стран Евросоюза пожаловались на серьезные трудности из-за дешевого зерна с Украины

Шесть стран Евросоюза пожаловались на серьезные трудности из-за дешевого зерна с Украины

Фото: REUTERS

Резкий рост дешевого зерна с Украины рискует вызвать серьезные проблемы у фермеров Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом говорится в совместном докладе представителей этих стран.

Как сказано в документе на сайте Совета Европы, сейчас наблюдается «все больше и больше признаков того, что, если не ограничить рост продукции с Украины, это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе». Авторы доклада требуют от ЕС срочно принять меры, поскольку европейские фермеры уже сильно пострадали от боевых действий на Украине и вызванным ими роста цен на удобрения, топливо, энергию и производственных издержек.

В качестве мер поддержки они предложили выплатить пострадавшим производителям сельхозпродукции компенсации и «герметизировать» маршруты поставок с Украины таким образом, чтобы продукция оттуда шла транзитом в нуждающиеся страны. Кроме того, подписанты призвали создать новые склады и транспортные коридоры и оказывать помощь Украине не в ущерб агропромышленному сектору стран ЕС.

Ранее сайт KP.RU разбирался, почему украинское зерно отправляется на Запад, а не в бедные страны.