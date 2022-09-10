Почему украинское зерно отправляется на запад, а не в бедные страны

Россия может ограничить вывоз зерна с Украины. Фото: REUTERS

В США, в Европе и на Украине — переполох. Там всерьез перепугались, что Россия может ограничить вывоз зерна с Украины. Такие перспективы обрисовал на днях президент Владимир Путин и уточнил, что этот вопрос он планирует обсудить со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Поводом к возможному пересмотру прежних соглашений стал анализ поставок украинского зерна. Оказалось, что вопреки заверениям, что грузы пойдут в бедные и развивающиеся страны, львиная доля потока отправилась в Европу.

- У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет, - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу. - Из 87 кораблей с зерном, которые вышли из украинских портов, 32 остались в Турции, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция, страна - организатор всего этого процесса, безусловно, имеет на это право. Три направлены в ЮАР, три - в Израиль, семь - в Египет, 30 - в Евросоюз, и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути - это 60 тыс. тонн и всего 3%.

В то же время помощь бедным и развивающимся странам со стороны России выглядит гораздо более существенной. По словам президента, Россия за май–август текущего года поставила на мировые рынки 6,6 млн т зерновых - это пшеница, ячмень, кукуруза.

- Из них 6,3 млн т — как раз в страны Азии, Африки и Латинской Америки, - уточнил Путин. - До конца года Россия поставит 30 млн т зерновых. Мы готовы наращивать этот объем до 50 млн т и более.

Вот такое соотношение «в пользу бедных». 6,3 млн тонн наших - против 60 тысяч тонн украинских. Более 95% от всего импорта у нас — и только 3% от Украины. При этом, по данным ООН, с острой нехваткой продовольствия сталкиваются 345 млн чел. в 82 странах мира.

- Россия традиционно поставляет зерно в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Россия и Украина часто поставляли зерно в одни и те же регионы - сказала kp.ru директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. - В Европу мы поставляем совсем немного пшеницы, например, твердые сорта пшеницы могут идти в Италию для изготовления макарон. ЕС- сам крупнейший производитель и экспортёр зерна. И для Украины страны Евросоюза не были в числе основных потребителей.

Не были, но стали. Возможно, из-за засухи. А возможно, например, что зерно поставляется в Европу частично в счет оплаты за вооружение. Да, сотрудник ФАО ООН (это подразделение как раз и занимается борьбой с голодом), пожелавший остаться неназванным, доказывал мне, что такое невозможно, поскольку экспортом зерна на Украине занимаются частные компании, а контрактами на вооружение — государство. Мол, разные кошельки. Не убедил. Уверен, что это вполне сообщающиеся сосуды, особенно, в нынешних условиях. Недаром вопрос о вывозе украинского зерна так яростно обсуждался на межгосударственном уровне. Стали бы огород городить, если бы речь шла только о прибылях отдельных частных компаний.

В Госдепартаменте США тут же отозвались на слова Путина.

- Одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам, - приводит ТАСС комментарий координатора санкционной политики США Джеймса О’Брайена. - Проблема вот в чем... Это глобальные рынки. Так что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу.

Не отбились. Это все равно что сказать: «Мы подкармливаем богатых, а не бедных, но ничего страшного, общий объем продовольствия увеличивается же». Неубедительно. Ведь Россия направляет свое зерно напрямую бедным странам, а не через европейские зерновые биржи. Совершенно очевидно, что если зерно отгрузили в Европу, то оно и попадет на европейские тарелки. Или будет перепродано европейцами, разумеется, с выгодой для себя. Конечно же, Россия спокойно смотреть на то, как у нее под носом совершаются такие хитромудрые и опасные сделки, не будет.