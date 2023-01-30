WSJ: академия по разработке ядерного оружия в Китае более двух лет закупала чипы в США

Китайская академия инженерной физики закупала компьютерные чипы производства США с 2020 года Фото: REUTERS

Китайская академия инженерной физики (КАИФ) закупала компьютерные чипы производства США с 2020 года для разработки моделей ядерного оружия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal на основе данных о закупочных документов академии.

По словам издания, КАИФ около 10 раз за два года закупала через посредников в КНР от производителей из США, как Intel и Nvidia. Исходя из этого редакция сделала вывод, что научное учреждение обходило американские экспортные ограничения, принятые в 1997 году.

Согласно информации The Wall Street Journal, приобретенные в период с 2020 года чипы американского производства применялись в качестве компонентов компьютерных систем, а также для моделирования в ядерных взрывов в лабораторных условиях.

Издание пишет, что документы свидетельствуют об эксплуатации КАИФ американских компонентов на протяжение десяти лет. Учебное заведение проигнорировало запрос журналистов на комментарий.

Вместе с тем официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что проводимая в США политика модернизации ядерной триады, а также дальнейшего размещения тактических оружия снижает порог применения ядерного оружия. Как он отметил, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свою политику в вопросе ядерного оружия. Как он отметил, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свою политику в вопросе ядерного оружия.

Кэфэй также заявил, что Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, а также "всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой".