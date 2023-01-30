Франция и Австралия договорились о совместном производстве снарядов для ВСУ Фото: Shutterstock

Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для поставки Вооруженным силам Украины, заявил французский министр ВС Себастьен Лекорню.

«Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу совместную помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, которые могут быть направлены на Украину», – сказал он в ходе пресс-конфереции.

Как уточнил Лекорню, с французской стороны в совместном производстве снарядов примет участие военная компания Nexter.

Напомним, ранее Франция договорилась с Италией о совместной закупке примерно 700 зенитных ракет Aster-30. Эти снаряды используются для оснащения систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T, которые Рим и Париж собираются поставить Украине. Вероятно, не все ракеты будут предназначены Украине, и часть останется в арсеналах Италии и Франции. В пятницу, 28 января, министр обороны Италии Гуидо Крозетто и глава военного ведомства Франции во время встречи в Риме обсуждали технические детали поставок Украине систем ПВО.