ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля 2023 года

Послание президента РФ Путина Федеральному собранию с высокой вероятностью состоится в 20-х числах февраля Фото: REUTERS

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с высокой долей вероятности может состояться в 20-х числах февраля 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"Послание (президента) может состояться 20 либо 21 февраля", - сказал собеседник агентства.

Источник в Думе отметил, что вероятность послания в феврале 2023 года очень высока.

Прежде сайт "КП" писал, что Кремль своевременно объявит о сроках послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, президент России Путин во время пресс-подхода заявил журналистам, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Путин объяснил отсутствие послания президента в 2022 году тем , что динамика событий очень большая. Поэтому сложно было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время.

Президент России обращается к Федеральному собранию с Посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.