Путин сообщил, что послание федеральному собранию состоится в 2023 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода заявил журналистам, что послание Федеральному собранию состоится в 2023 году.

"Мы это сделаем в начале года", - сообщил Владимир Путин.

Путин объяснил отсутствие послания президента в 2022 году тем , что динамика событий очень большая. Поэтому сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время.

Владимир Путин подчеркнул, что послание должно быть.

Кроме того, Путин напомнил присутствующим, что "у нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания в календарном году".

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что, несмотря на все санкционное давление, дела у России обстоят намного лучше, чем у стран "Большой двадцатки".

Кроме того, Путин выразил убеждение, что решение ЕС о введении потолка цен на газ из России принималось под давлением США.

Президент отметил, что они же слушаются во всем американцев, постоянно кланяются и изгибаются.

Путин заявил, что политика Запада носит колониальный характер, но, по его мнению, "мир изменился".

Также глава государства подчеркнул, что США давно втянуты в конфликт в Украине и у России не было выбора, кроме как защитить народ.