Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях санкций Фото: REUTERS

России удалось адаптироваться к новым реалиям в условиях внешнего давления, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям», – заявил он на пресс-конференции.

Как отметил дипломат, состояние экономики страны свидетельствует о том, что последствия санкций были ограничены. В недавнем прошлом России предрекали сокращение экономики на 10-20%, тогда как по итогам 2022 года оно составило 2,5%, обратил внимание глава МИД РФ. Лавров особо подчеркнул успехи в сотрудничестве со странами Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств в сферах торговли, энергетики, транспорта, цифровизации и финансов и прочее.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров заявил, что санкции Запада нацелены на совершение революции в России.