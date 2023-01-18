Лавров обвинил Запад в попытке организовать революцию в России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в среду, 18 января 2023 года.

Дипломат добавил, что теперь западные лидеры даже не скрывают, что преследовали именно эту цель.

"Санкции против России открыто декларируются как направленные на то, чтобы народ совершил революцию против нынешних руководителей России, - уточнил Лавров. - Здесь уже никаких приличий никто соблюдать не собирается".

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций в отношении России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, новый пакет будет направлен в основном на то, чтобы "закрыть лазейки и покончить с обходами санкций". Он будет иметь "огромные последствия" для тех, кто обходит санкции Евросоюза, предупредила фон дер Ляйен

Напомним, японский журналист Ватару Накамура назвал менталитет россиян одной из причин того, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций. Другими факторами, поддерживающими стабильность российской экономики, Накамура назвал также продовольственное самообеспечение, экспорт энергоносителей, торговлю с Индией и Китаем.