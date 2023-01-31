В России за два года построили более 9 млн «квадратов» жилья при участии ДОМ.РФ

ЖК "Домашний" в Тюмени - первый "умный" микрорайон, который строится с применением большинства механизмов ДОМ. РФ. Фото: ДОМ. РФ

За 2021-2022 годы в регионах построено 5,3 млн кв. м жилья на участках, которые застройщикам передал ДОМ.РФ. Еще 3,9 млн «квадратов» жилой недвижимости появились благодаря проектному финансированию Банка ДОМ.РФ. Суммарно за два года при участии Группы ДОМ.РФ ввели в эксплуатацию более 9,2 млн кв. м жилья.

Институт развития также назвал регионы-лидеры по объемам введенного жилья за минувшие два года. В первую пятерку вошли Тюменская область (1,09 млн кв. м), Москва (831,2 тыс. кв. м), Краснодарский край (793,6 тыс. кв. м), Московская область (697 тыс. кв. м) и Республика Татарстан (501,9 тыс. кв. м). В целом, жилищное строительство идет в 61 регионе.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов пояснил, что занимаясь развитием федеральных земель через аукционы и обеспечивая застройщиков стабильным финансированием, Институт развития реализует одну из целей нацпроектов. А именно: увеличение числа граждан, которые ежегодно улучшают свои жилищные условия.

— Результат нашей двухлетней работы по этим направлениям — уже заселенные или строящиеся дома для 144 тысяч семей. Мы понимаем, что людям нужны не просто квадратные метры, а жилье с качественной инфраструктурой в шаговой доступности, в первую очередь, — социальной. Поэтому мы безвозмездно передаем регионам готовые к застройке участки, предлагаем субъектам РФ и застройщикам льготное финансирование с помощью облигаций ДОМ.РФ. Получается поддержка полного цикла, которая позволяет менять города к лучшему, повышать уровень жизни населения, — объяснил Денис Филиппов.

За прошлый год в регионах власти выдали разрешения на строительство около 3,7 млн «квадратов» жилой недвижимости, которую будут возводить на участках от ДОМ.РФ. Всего такие участки в 2022 году получили 34 региона. В тройку лидеров по выдаче разрешений вошли: Краснодарский край (более 1,05 млн кв. м), Тюменская область (около 729 тыс. кв. м) и Москва (332,3 тыс. кв. м). В позапрошлом году топ-3 занимали Тюменская, Челябинская области и Подмосковье.

Подсчитали в ДОМ.РФ и число участков, вовлеченных в оборот по итогам прошлого года. Это 319 территорий общей площадью 2400 га в 54 регионах. На них можно возвести 8,3 млн кв. м жилья.

Правительственная комиссия продолжает одобрять проекты комплексного развития территорий (КРТ). В 2022 году выдано 34 положительных заключения в 20 регионах. Суммарный градпотенциал около 5,5 млн «квадратов». В 2022-м прошли аукционы по 16 проектам под строительство около 1,6 млн кв. м жилья. Власти 17 субъектов согласовали 30 проектов КРТ под строительство около 5 млн кв. м жилья.

За 2021-2022 годы ДОМ.РФ также безвозмездно передал 17 регионам 68 га под строительство 23 детсадов, 12 школ, пяти спортивных центров и одного медицинского.

На участках от ДОМ.РФ в регионах продолжают строить масштабные ЖК. В конце прошлого года досрочно сдали первый дом в составе ЖК «Домашний» в Тюмени. Во Владивостоке ввели в эксплуатацию ЖК «Айвазовский», построенный по итогам первого аукциона ДОМ.РФ «за долю».