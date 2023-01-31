Нацгвардия США готовится к предполагаемым конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

США проверяют готовность нацгвардии на случай якобы возможного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нацгвардия США готовится к предполагаемым конфликтам в Арктике. Об этом пишет издание Military Times. Речь идет о якобы возможных, с точки зрения Вашингтона, столкновениях США или их союзников по НАТО с Россией и Китаем.

«Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем», - пишет издание, напомнив, что в январе для служащих национальной гвардии США прошли учения «Северный удар», в ходе которых проверялась подготовка бойцов к действиям в условиях низких температур. В учениях также приняли участие латвийские подразделения сил специального назначения.

Напомним, летом 2022 года Соединенные Штаты и их союзники вместо ежегодных военно-морских учений Sea Breeze, которые проводились на Украине, провели маневры в болгарской акватории Черного моря.

Также сообщалось, что в сентябре 2022 года в Латвии прошли военные учения Sudraba Bulta 2022 («Серебряная стрела-2022»), которые проводились совместно с НАТО.

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