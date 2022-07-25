США вместо ежегодных военно-морских учений на Украине проводят маневры в болгарской акватории

США вместе с партнерами по НАТО вместо учений на Украине проводят маневры в болгарской акватории Черного моря. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их союзники вместо ежегодных военно-морских учений Sea Breeze, которые проводились на Украине, проводят маневры в болгарской акватории Черного моря. Об этом в понедельник 25 июля пишет Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс.

По словам Лоуренс, масштабные международные учения Sea Breeze 2022, которые Украина проводила на протяжении 20 лет, отменены из-за проведения на территории этой страны боевых действий. Маневры, в которых участвуют десять стран НАТО, перенесены в болгарскую акваторию. В них принимают участие 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета.

Тем временем ВС России уничтожили два катера с украинскими диверсантами в Днепровском лимане.

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