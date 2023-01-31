Американский генерал заявил, что армия США не готова к войне с Китаем Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов на сегодняшний день недостаточно подготовлены для войны с Китаем. Такое заявление сделал американский генерал в отставке Джек Кин.

«Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США», - сказал генерал в отставке в эфире телеканала Fox Business.

Кроме того, как отметил Кин, Тайвань также не готов «как следует» к какому-либо конфликту с Пекином.

Напомним, в конце прошлой неделе генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в своей служебной записке к подчиненным предположил, что Вашингтон вступит в войну с Пекином уже через два года. По его словам, Китай может использовать президентские выборы США в следующем году для проведения операции по установке контроля над Тайванем. Как писал сайт KP.RU, генерал ВВС США призвал подчиненных к концу февраля 2023 года доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с КНР.