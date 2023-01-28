Генерал ВВС США Минихан призвал своих подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году Фото: REUTERS

Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан в служебной записке к своим подчиненным предположил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Китаем уже через два года..

«Надеюсь, что я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», - приводит телеканал NBC выдержку из служебной записки, подлинность которой подтвердил один из представителей Транспортного командования ВВС США.

Как заявляет генерал, Пекин может использовать президентские выборы в США в 2024 году для того, чтобы провести операцию по установке контроля над Тайванем. Генерал также призвал подчиненных к концу февраля текущего года доложить о мерах по подготовке к боевым действиям с КНР.

Напомним, ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Как писал сайт KP.RU, в начале января за одни сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 57 самолетов, а также четырех кораблей Народно-освободительной армии КНР. Обозреватель издания Wall Street