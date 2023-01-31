США пригрозили КНДР "ядерными возможностями" Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР (Северная Корея), включая весь спектр средств, в том числе и ядерные возможности страны.

- США твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся у США средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону, - сказал он во время выступления на пресс-конференции в Сеуле. Так Остин прокомментировал позицию американской стороны по вопросу обороны Южной Кореи.

При этом глава Пентагона добавил, что в прошлом году КНДР осуществила "беспрецедентное число" провокационных действий.

В начале января 2023 года пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают ответные меры на возможное применение КНДР ядерного оружия. Она уточнила, что возможность проведения совместных учений с задействованием американского атомного оружия не ведется в компетентных кругах.