Сбой в работе «Госуслуг» произошел 31 января 2023 года Фото: Shutterstock

В работе «Госуслуг» произошел сбой во вторник, 31 января 2023 года. На данный момент пользователи не могут зайти в личный кабинет на сайте, а также в мобильном приложении.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет - ресурсов, наибольшие число пользователей сервиса, 53 процента, сталкиваются с проблемой в работе приложения, 44 процента сообщают о проблемах со входом, а примерно столько же (41 процент) заявили о проблемах с работой веб-сайта.

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу «Госуслуг» поступило от жителей Кургана, Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Златоуста.

Напомним, в начале декабря произошел масштабный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» в России. Как писал сайт KP.RU, о проблеме сообщили 77% пользователей.