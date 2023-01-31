Учебник истории с разделом про спецоперацию будет массово использоваться в школах России с 2024-2025 года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Учебник истории, в котором будет отражена тема специальной военной операции России на Украине, пройдет апробацию в текущем году, массово начнет использоваться уже с 2024-2025 года. Такое заявление во вторник, 31 января, сделали в Министерстве просвещения РФ.

«Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году. Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку. О массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в программе уже есть данный раздел, а новый учебник, в котором будут подробно рассказаны причины и задачи специальной военной операции, находится в процессе подготовки. Глава ведомства также сообщал, что будут включены и подвиги российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.