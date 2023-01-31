Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный артист России Игорь Николаев экстренно госпитализирован в один из кардиологических центров Москвы с подозрением на инфаркт.

По информации «Известий», певец в настоящее время находится в блоке интенсивной терапии. Композитор был госпитализирован в кардиоцентр ночью 31 января, уточнил источник издания.

Напомним, в марте 2020 года Игоря Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке вслед за Львом Лещенко, с которым он был вместе на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Николаев провел в больнице в Коммунарке полторы недели с диагнозом «пневмония».

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Игорь Николаев публично поддержал певицу Аллу Пугачеву, назвавшую россиян тварями и лицемерами. Она разместила в блоге пост, в котором охарактеризовала тех, кто не согласен с ее мнением. Композитор лайкнул скандальный пост, тем самым публично поддержав оскорбительную тираду Примадонны.