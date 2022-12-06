Игорь Николаев публично поддержал Аллу Пугачеву, назвавшую россиян "продажными тварями"

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Николаев много лет дружит с Аллой Пугачевой. Когда-то молодой композитор принес певице песню "Айсберг", которая стала хитом на десятилетия, а имя Николаева прогремело на всю страну. Игорь Юрьевич всегда поддерживал Примадонну. Не отвернулся он от нее и после побега артистки из России.

Игорь Николаев публично поддержал Аллу Пугачеву, назвавшую россиян "тварями и лицемерами". Певица разместила в блоге пост, в котором охарактеризовала тех, кто не согласен с ее мнением. "Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так... Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят»", - высказалась Алла Борисовна.

Николаев лайкнул скандальный пост, тем самым публично поддержав оскорбительную тираду Примадонны. В поступке композитора нет ничего удивительного.

Впервые он увидел Пугачеву в 1984 году. Игорь Юрьевич тогда еще не работал у Аллы Борисовны. Он только приехал в Москву с Сахалина, учился в Музыкальном училище при Московской консерватории и часто бывал в доме поэта-песенника Михаила Танича.

Во время очередной встречи начинающий музыкант рассказал, что собирается пойти к Пугачевой, предложить ей несколько своих композиций. Он спросил у супруги Танича, нет ли у нее стихов.

"Я показала Игорю «Айсберг». Когда Игорь приехал к Пугачевой, она лежала в постели больная, с гриппом. Рядом сидел Андрюша Вознесенский. Пугачева сказала Игорю: «Ну, показывай, с чем пришел». Когда Игорь исполнил «Айсберг», Пугачева задумалась", - сообщила Лидия Козлова.

Вознесенский, написавший для нее "Миллион алых роз", тогда произнес: "Алла, если ты хочешь, чтобы песня ушла в народ, возьми «Айсберг». Ее точно все запоют".

"Айсберг" в итоге действительно стал по-настоящему культовым. Николаев прославился на весь СССР и стал близким другом Примадонны. Композитор обожает младших детей певицы. Он является крестным отцом Лизы.